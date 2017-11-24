Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, 1993 yılında Bayram Tekin ve Yasemin Tekin çiftinin Bitlis’in Ahlat ilçesi Düzköy Erikli İlkokulunda görev yaptıkları esnada terör saldırısına uğradığını Kırşehirli öğretmen Hüseyin Aydemir’in ise 15 Temmuz 1962 yılında Batman’ın Gercüş İlçesi Aydınca Köyü İlkokulunda görev yapmakta iken, teröristler tarafından bayrak direğine asılarak şehit edildiğini hatırlattı.

Her öğretmenler gününün şehit aileleri ve eğitim camiası açısından Kırşehir’de hüzün dolu geçtiğini ifade eden Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, geçmişten ders alınarak öğretmenlik mesleğinin kutsallığını da yaşamak gerektiğine inandığını belirtti.

3 eğitimcinin yaşam hikayelerinin yeni eğitimcilere örnek olması gerektiğini dile getiren Dernek Başkanı Kılıçaslan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Eğitim kavramının içinin daima doluluğunu göstermek adına şehit kardeşlerimizin hikayelerini anlatıyoruz. Öğretmen adayları derneğimize gelerek onların hikayelerinden feyz alıyor. Duygu dolu anlarda yaşamaktayız. Bildiğimiz bir gerçek var ki, hayatımız eğitimle ve kaliteli eğitimcilerin çizdiği yolla ilerliyor. Eğitimin ailede başlamakta olduğu gerçeğinden hareketle eğitimcilerimizin yolunun daima geleceğimiz açısından aydınlık olması ve vatan sevdalısı bireyler yetiştirilmesi adına yapılan her çalışmaya destek verilmesini bekliyor ve istiyoruz.”

Eğitim şehitlerinden Bayram Tekin, Yasemin Tekin ve çocukları Betül Tekin’in mezarları Çiçekdağı’nda, Hüseyin Aydemir’inki ise Mucur’da yer alıyor.