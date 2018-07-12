PTT çalışanı Tokluoğlu, şehit ailelerinin yazdığı mektupları Kaymakamlık tarafından düzenlenecek törenle teslim alacak ve 15 Temmuz FETÖ/PDY darbe girişiminin yıl dönümünde Ömer Halisdemir’in ailesine Niğde’de yapılacak ikinci bir törende teslim edecek.

Yürüyerek Niğde’ye ulaşma hedefinde olan Tokluoğlu, "Kaman Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katkım olması amacıyla Kırşehir’de bulunan şehit ailelerinden aldığım mektupları darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman subay Ömer Halisdemir’in ailesine teslim etmek üzere yürüyeceğim. 15 Temmuz gecesi ismiyle sembolleşen millet olma bilincinin varlığı şehitlerimize dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

Kaman İlçesi PTT çalışanı Tokluoğlu, ilçede düzenlenecek törenin ardından yola çıkacak.