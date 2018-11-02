Şehit polis, Hayrettin Yılmaz adında organ bağışı seferberliği başlatıldı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, 'Organ Bağışı' haftası açılış programı düzenledi.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi eğitim salonunda gerçekleştirilen programa; İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Avcu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Serdar Duru, hastane yöneticileri ve hastane personeli katıldı. Programda, Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonrası şehit düşen ve ailesinin onayı ile organlarını bağışlayan polis memuru Hayrettin Yılmaz adına organ bağışı seferberliği başlatılacağı duyuruldu.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen eğitim ve açılış programında Uzm. Dr. Muhlise Demirbaş, organ bağışının önemini anlatarak istatistiklerle organ bağışı grafiklerini belirtti.

Programda konuşan Sağlık Hizmetleri Başkanı Serdar Duru, “Ülkemizde organ yetmezliğine bağlı olarak, organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Ancak organ bağışı oranları düşük bir seviyede seyir etmekte ve buna bağlı olarak tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün olan hastalarımız, sağlıklarına kavuşamadan hayatlarını kaybedebilmektedirler. Bu durum iş gücünde ağır kayıplara yol açabildiği gibi ülke ekonomisi üzerinde de ağır bir yük oluşturabilmektedir"dedi.