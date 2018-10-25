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Şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Hayrettin Yılmaz, memleketi Kırşehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Hayrettin Yılmaz, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.


Şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın naaşı Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne götürüldü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehit gözyaşları arasında toprağa verildi.


Cenaze törenine Vali İbrahim Akın, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkan Vekili Veli Şahin, kaymakamlar, STK ve siyasi parti temsilciler, şehidin annesi Sevgi Yılmaz, babası Tuncer Yılmaz, ablaları Özge ve Rüya Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Bursa'da geçtiğimiz günlerde ticari bir taksi ile çarpışarak kaza yapan polis memuru Hayrettin Yılmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Şehit Yılmaz'ın ailesi oğullarının organlarını bağışlama kararı almıştı.

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