Şehit Süleyman Sevim’in ailesine ’şehadet belgesi’ verildi

Şehit Sevim’in Kırşehir’deki evini ziyaret ederek ailesi ile görüşen Vali İbrahim Akın, şehidimizin ailesine başsağlığı diledi.

Şehit aileleri ile sürekli bir araya gelerek acılarına ortak olduklarını belirten Vali İbrahim Akın, “Şehitlik herkese nasip olmayacak kadar kutsal bir mertebedir. Süleyman kardeşimiz de en yüksek mertebeye ulaşmıştır. Bu topraklara vatan diyebiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimizin ailelerine devletimiz gereken desteği vermektedir. Bizler de her fırsatta şehitlerimizin bizlere emanetleri olan aileleri ile bir araya gelerek, acılarını paylaşıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

Askerlik Şubesi Başkanı Per. Yzb. Harun Ağaç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara ve Kırşehir Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçarslan’ın da yer aldığı ziyaret, İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın okuduğu Kuran tilavetinin ardından Vali şehidin ailesine ‘şehadet belgesi’ni takdim etmesi ile sona erdi.