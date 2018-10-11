Şehit ve Gazi dernekleri başkanları Kırşehir' de buluşacak

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şehit ve Gazi Dernekleri başkanlarını Kırşehir'de ağırlayacak.

Kırşehir'de Cuma Namazı sonrası başlayacak programda Şehit ve Gazi dernekleri başkanları; Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci ile görüştükten sonra yapılan Kırşehir buluşması ile ilgili ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Vali İbrahim Akın'ın ziyareti yanı sıra Şehit ve Gazi dernekleri başkanları Kırşehir Garnizon Komutanlığı ve il Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek istişarede bulunacak.

Kırşehir'de tarihi ve kültürel alanların da ziyaretlerinin yapılacağı buluşma hakkında bilgi veren Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, “5. İstişare toplantımızı birlik ve beraberliğimiz açısından Kırşehir'de yapma kararı aldık.

Şehit ve Gazi dernek başkanları, toplantı sürecinde yaşadıkları sorunları ve önerilerini bizlerle paylaşacak. Alınan öneriler ve sorunların çözümleri ilgili birimlere iletilecek. Kırşehir'de yapılan buluşmayı derneklerimizin geleceği açısından önemsiyoruz. Hükümetimizin verdiği destekler ve sahiplenme duygusu ile birliktelik olgusundan hareketle genel ve yerel sorunların çözüm önerilerini almayı planlıyoruz”dedi.