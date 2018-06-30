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30 Haziran 2018 11:49

Şeker İş Sendika Başkanı Şahin: "Kırşehir Şeker Fabrikasından işçi çıkarılması söz konusu değil"

KIRŞEHİR (İHA) – Şeker İş Sendikası Başkanı Bilal Şahin, Kırşehir Şeker Fabrikasının özelleştirilmesinin ardından işçilerin çıkarıldığı yönündeki iddialara cevap verdi.

Şeker İş Sendika Başkanı Şahin:

30 Haziran 2018 11:49


Şahin, Şeker Fabrikasının Tutku Gıda’ya devri sonrasında işçi çıkarılmasının söz konusu olmadığını, aksine eksik bölümlere işçi alımı olduğunu söyledi. Yalnızca emeklilik yaşı gelenlerin emekliye ayrılacağını belirten Şahin, "Fabrika 5 yıl çalıştırılmak üzere Tutku Gıda’ya verildi. 2 Temmuz tarihinde de teslim edilecek. Emekli olanlar emekliye ayrılacak. Emekliliği dolmayanlar da diğer fabrikalara tayin olacaklar. Fabrikadan işçi çıkartılmadı. Eksik olan bölümlere ziraat mühendisi, kimya mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi tamamlanıyor. İşçi alımı var. İşçi çıkarılması söz konusu değil. Kimse çıkmadı sadece emekliliği dolmayanlardan diğer fabrikalara tayin için dilekçe alındı. Onlar diğer fabrikalara gidecekler. 4B’ye gitmek isteyenler de dilekçe verdi. Kırşehir Şeker Fabrikasında öyle bir şey söz konusu değil. Teslim edilmeyen 13 fabrikada bu şekilde olacak. Emekli olanlar emekliye sevk olacak. Emeklilerin yüzde 80’i Kırşehir Şeker Fabrikası ile anlaştı. Çalışmaya devam edecekler. Emekli olmayanlar da Kırşehir’de başka bir kuruma geçecekler" dedi.




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