Sel mağdurlarına belediyeden destek

Yaşanan sel baskını ve mağduriyetler hakkında konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Yağan aşırı yağış, kentimizin bazı bölgesinde vatandaşlarımızı mağdur etti. Belediye ekiplerimiz, iş makinelerimiz ve kepçelerle sel felaketi yaşanan yerlere müdahale ettik. Mağdur olan vatandaşlarımıza Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından hemen müdahale edilerek gerekli tedbirler alındı" dedi.

Belediyenin tüm birimleri ile teyakkuza geçtiğini bildiren Belediye Bahçeci, “Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tüm caddelerdeki trafik zabıta araçları ile yol güvenliğini alarak, çöken yerlerde gerekli önlemleri aldı. Sahada çalışan iş makinelerimize akaryakıt takviyesi yaptı. Bodrum katlarına su dolan binaların tahliyesini itfaiye müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılmıştır.Yaşanan sel felaketi öğle saatlerinde şiddetli yağan yağmur neticesinde Selgah deresinin taşması ve Suludere bölgesinde toprak evin yıkılmasına neden olmuştur. 50 yıldır yaşanmayan sel felaketinde mağdur olan aileye belediyemiz şefkat elini uzatarak öğretmen evine yerleştirmiştir. AFAD İl Müdürlüğümüz ve Belediyemiz tarafından hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" dedi.