Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 23:00

Sel mağdurlarına belediyeden destek

Kırşehir Belediyesi, aşırı yağış nedeniyle kent merkezi ve kırsal bölgelerdeki vatandaşların mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattı.

Sel mağdurlarına belediyeden destek

29 Mayıs 2018 23:00


Yaşanan sel baskını ve mağduriyetler hakkında konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Yağan aşırı yağış, kentimizin bazı bölgesinde vatandaşlarımızı mağdur etti. Belediye ekiplerimiz, iş makinelerimiz ve kepçelerle sel felaketi yaşanan yerlere müdahale ettik. Mağdur olan vatandaşlarımıza Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından hemen müdahale edilerek gerekli tedbirler alındı" dedi.


Belediyenin tüm birimleri ile teyakkuza geçtiğini bildiren Belediye Bahçeci, “Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tüm caddelerdeki trafik zabıta araçları ile yol güvenliğini alarak, çöken yerlerde gerekli önlemleri aldı. Sahada çalışan iş makinelerimize akaryakıt takviyesi yaptı. Bodrum katlarına su dolan binaların tahliyesini itfaiye müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılmıştır.Yaşanan sel felaketi öğle saatlerinde şiddetli yağan yağmur neticesinde Selgah deresinin taşması ve Suludere bölgesinde toprak evin yıkılmasına neden olmuştur. 50 yıldır yaşanmayan sel felaketinde mağdur olan aileye belediyemiz şefkat elini uzatarak öğretmen evine yerleştirmiştir. AFAD İl Müdürlüğümüz ve Belediyemiz tarafından hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
24
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç