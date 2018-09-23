Selahattin Dinçer: “Hakemin verdiği kart bizim oyuncuları rehavette bıraktı”

Lig 2. Gurup Müsabakasında Kırşehir Belediyespor sahasında Elaziz Belediyespor'la berabere kaldı. Karşılaşma sonrası konuşan Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Selahattin Dinçer, rakibin erken gördüğü kırmızı kart sonrası oyuncularının rehavete kapıldığını söyledi.

Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulanan Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Selahattin Dinçer, “Golü bulduk. Rakip 10 kişi pozisyon vermediğimiz bir anda gol yedik. Maç 1-0 olduktan sonra rakip oynamadı. Hakemle ilgili art niyet asla düşünmem ama form durumu ile ilgili ciddi problemleri vardı. Başta sorumlu benim rakip 10 kaldı ama biz 6-7 kişi gibi müdahale ettik. Taraftarımızdan özür dileriz. Maçla ilgili yapılan yorumlara saygı duyarım. Biz kazanmak için hamle yaparız. Bugün 2 puan kaybettik” dedi.

Elaziz Belediyespor cephesi

Elaziz Belediyespor Teknik Direktörü Alaettin Tutaş ise, “Bizden güçlü tarafları vardı Kırşehir Belediyespor'un. Oyunun bazı bölümlerinde gerginlik oldu. Özür dileriz. Sonuna kadar kovaladılar. Kırşehir Belediyespor ve oyuncularımı kutlarım”diye konuştu.

Son dakikada ciddi itirazlara neden olan elle oynama pozisyonu için ise Elaziz Belediyespor Teknik Direktörü Tutaş pozisyona uzak olduğunu, futbolcularla konuştuğunda ele temasın olduğunu ifade etti.