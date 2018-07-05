Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 12:09

Seyfe Gölünde flamingolar arasındaki turnalar görenleri şaşırttı

Kırşehir’in Mucur ilçesi sınırları arasında yer alan Seyfe Gölü Kuş Cenneti’nde, flamingolar arasında gezinen turnalar, görenleri şaşırttı.

Seyfe Gölünde flamingolar arasındaki turnalar görenleri şaşırttı

05 Temmuz 2018 12:09


Yaz aylarında yağışların azalması ve buharlaşmanın etkisiyle su oranı yüzde 30 seviyelerine kadar düşmesine rağmen gölde konaklamaya devam eden binlerce flamingo, ördek, angıt, martı ve diğer yerli kuşların arasına turnalar da girdi.


Gruplar halinde geldikleri gölde konakladıktan sonra yollarına devam eden turnalardan kalan bir kaç kuş da yöre halkının "allı turna" diye adlandırdığı flamingoların arasında ayrı bir güzellik oluşturdu.


Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, yaptığı açıklamada, flamingolar arasında turnaların çok sık rastlanmadığını söyledi. Çetiner, "Su oranının azalmasına rağmen bölgede güzellikleri görmeye devam ediyoruz. Gölde; binlerce flamingoyu görmeye devam etmekteyiz. Martılar, angıtlar, ördekler, sunaların sayılarında bu yıl artış var. Bölgemiz de çıkrıkçı kuşlarını da görebilme şansımız var. Bölgede çok özel bir duruma şahit olduk. Normalde turnaların göç zamanı çoktan geçmesine rağmen binlerce flamingo arasında turna görebiliyoruz. Turnayı benimsemişler ayrışmadan beraber yaşayabiliyorlar" dedi.


Türkiye’deki göçmen kuşların iki farklı göç yollarının birinin üzerinde bulunan Seyfe Gölü, geçmişte 187 kuş türüne ev sahipliği yapması, dünyada nesli tükenmekte olan 27 kuş türünü barındırması ve endemik bitkileriyle biliniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç