Seyfe Gölünde kuş hareketliliği

Gölde kuşların görsel şöleninin de izlenildiğini ifade eden Çetiner, "Flamingo ve turnalar, Ramsar Sözleşmesi dahil 3 ayrı kararla korunan Kırşehir’in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cenneti’nde konaklamaya başladı.Göldeki su seviyesi istenen oranda olmamasına rağmen ziyarete gidenler, bini aşkın flamingo, 500’ün üzerinde turna ve martıların görsel şölenini izleme imkanı buluyor" dedi.

Seyfe Gölüne 2018 yılında konaklamak için gelen bin civarında flamingo, turnalar ve martı olduğunu belirten Çetiner açıklamasında, "Flamingoyu 500 kadar turnayı ve martıları görüyoruz. Esas göç başladığında binlerce flamingoyu, turnaları, martıları, angıtları, ördekleri, kazları görmeye başlayacağız. Ortam müsaitse pelikanları, çeltikçi kuşlarını ve diğer özel kuşları da görme şansımız olacak. Maalesef, ortam güzel değilse burada konaklamadan yollarına devam ediyorlar. Kuşların sıcak havalarda gölümüzü beğenmeyip yollarına devam etmeleri bizi üzüyor. Çünkü, beslenme, dinlenme ve saklanma ortamları oluşmadığında gölümüzü tercih etmiyorlar" diye konuştu.

Seyfe Gölü geçmişte 187 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapması, dünyada nesli tükenmekte olan 27 kuş türünü bünyesinde barındırması ve endemik bitkileriyle biliniyor.