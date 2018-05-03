Seyfe Gölüne kuş akını

Kırşehir’in Mucur İlçesi sınırlarında yer alan Türkiye’nin önemli sulak alanlarından bir tanesi olma özelliğini taşıyan Seyfe Gölü, mevsimsel yağışlarla birlikte kuşların akınına uğradı. Bölgeye gelen kuş akını ile ilgili konuşan Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, mevsimsel yağışların bölgede bakış açısına göre görsel güzellik sunduğunu söyledi. Çetiner, "Mevsimsel yağışlarla birlikte sulak alan olan Seyfe’de yeni misafirlerimizi de görüyoruz. Çeltikçi kuşları ortam biraz daha düzgün olduğu zaman gölde konaklayan kuşlarımız. Çeltikçi kuşları, koyu kahverengiden koyu yeşile kadar bakış açısına göre güzel bir görünüm sunuyor. Ördekleri, angıtları, filamingoları, martıları bölgede görebiliyoruz" dedi.

Gölde su oranının yüzde 50 civarında olduğunu belirten Çetiner, "Son yağışların etkisiyle gölde yüzde 50’lik su seviyesine ulaştık. Çok fazla suyumuz yok ama mevsimsel şartlara göre gölde bizleri mutlu edebilecek kadar bir su oranımız var. Seyfe Gölünü besleyen Seyfe göletinde ise maalesef su yok. Üstelik gölet alanı gölün on binde biri kadar bir alan. Alanda taban geçirgen olduğu için su havzaya iniyor. Seyfe Gölünde ise taban geçirgen olmadığı için su göl yüzeyine kalıyor" diye konuştu.

Flamingoların sığ suyu tercih ettiğini anlatan Çetiner, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kuşların konaklaması gölün durumuna bağlı, biz istesek de istemesek de kuşlar göç yolu üzerinde olduğu için bölgeye uğruyor. Fakat kuşların konaklaması gölün durumuna bağlı. Göl ortamı güzelse kuşlar konaklıyorlar. Değilse kuşlar konaklamadan devam ediyorlar. Yağışlar ve çorak toprağın etkisiyle gölde su gözüküyor. Yağışlar devam etmezse belli noktadan sonra göl kuruma noktasına gelir."