Seyfe'de su yok kuş sesleri var

Kırşehir'de yer alan Seyfe Gölü'nde suyun olmadığını belirten Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, gölde kaz sürülerinin görülmesinin bölge halkını mutlu ettiğini söyledi.

"Bölgede su, yağışların etkisiyle oluşuyor" diyen Dernek Başkanı Çetiner, "Bölgede yağışların etkisi ile su oluşmuştu. Havanın açması ve buharlaşmanın da etkisi ile biraz su oluştu. Oluşan su, yağmurların devamı gelmediği için yok oldu. Gölde su yoktu ama kuş seslerini duyabiliyorduk" dedi.

Kuşlar için 4 göç yolundan birinin de Seyfe Gölü olduğunu belirten Çetiner, "Dünyada 4 adet göç yolu var. Bunlardan 2 tanesi Türkiye'de bu göç yollarından bir tanesi ise Seyfe üzerinden geçiyor. Kuşlar; Seyfe Gölü güzel de olsa kötü de olsa mutlaka göl üzerinden geçiyorlar. Seyfe Gölünün özelliklerinden bir tanesi de bölgede başka geniş alan kalmadığı için gölün ortamı nasıl olursa olsun kuşlar bölgeyi toplanma noktası olarak görüyor. Kuşlar, değişik yörelerden gelen veya arkada kalan kuşları bu bölgede bekleyip yollarına devam edebiliyorlar. Yağışların devam etmemesi ile birlikte gölde su kalmadı" diye konuştu.

Doğa dostu avcı gruplarının göle su gelmesi için çaba sarf ettiğini de anlatan Çetiner, gölde su olmamasına rağmen kaz sürülerinin olduğu bir dönem de sayıları fazla olmasa da kazları görmenin kendilerini mutlu ettiğini de ifade etti.