Şiddetli yağış sonrası Kırşehir’de su baskınlarına neden oldu

Yıkılan evde bulunan 3 kişi AFAD ekipleri tarafından çıkartılarak devlet misafirhanesine yerleştirildi.

Kırşehir’de öğleden sonra şiddetli yağan yağmurun sele dönüşmesi sonucunda Kırşehir-Aksaray karayolu üzerinde su baskınları oluştu. Su baskınlarının yoğun olarak yaşandığı bölgelere itfaiye, AFAD ve sağlık personeli sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı su baskınlarında bir ev kullanılamaz hale gelirken karayolu üzerinde otomobiller yolda kaldı. Bölge üzerinde bir rehabilitasyon merkezinin de bodrum katını su bastı.

Kırşehir Belediyesi ekipleri oluşması muhtemel su baskınlarına karşı itfaiye ekiplerini yönlendirerek vidanjör vasıtası ile su çekti. İtfaiyenin çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi.

Kırşehir Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, "Atmosferin üst seviyelerindeki, alçak basınç merkezi ve soğuk hava nedeni ile meydana gelen bu tür yağışlar önümüzdeki bir haftalık süreçte de devam edecektir. Yaz aylarında meydana gelen bu tür sağanak ve gök gürültülü yağışlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışları ve kuvvetli rüzgar oluşturmaktadır" ifadelerine yer vermişti.