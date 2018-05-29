Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 19:58

Şiddetli yağış sonrası Kırşehir’de su baskınlarına neden oldu

Kırşehir’de öğleden sonra başlayan şiddetli yağışın sele dönüşmesi sonrasında Güzler mevkiinde dere yatağı içerisinde bulunan bir ev yıkıldı.

Şiddetli yağış sonrası Kırşehir’de su baskınlarına neden oldu

29 Mayıs 2018 19:58

Yıkılan evde bulunan 3 kişi AFAD ekipleri tarafından çıkartılarak devlet misafirhanesine yerleştirildi.


Kırşehir’de öğleden sonra şiddetli yağan yağmurun sele dönüşmesi sonucunda Kırşehir-Aksaray karayolu üzerinde su baskınları oluştu. Su baskınlarının yoğun olarak yaşandığı bölgelere itfaiye, AFAD ve sağlık personeli sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı su baskınlarında bir ev kullanılamaz hale gelirken karayolu üzerinde otomobiller yolda kaldı. Bölge üzerinde bir rehabilitasyon merkezinin de bodrum katını su bastı.


Kırşehir Belediyesi ekipleri oluşması muhtemel su baskınlarına karşı itfaiye ekiplerini yönlendirerek vidanjör vasıtası ile su çekti. İtfaiyenin çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi.


Kırşehir Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, "Atmosferin üst seviyelerindeki, alçak basınç merkezi ve soğuk hava nedeni ile meydana gelen bu tür yağışlar önümüzdeki bir haftalık süreçte de devam edecektir. Yaz aylarında meydana gelen bu tür sağanak ve gök gürültülü yağışlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışları ve kuvvetli rüzgar oluşturmaktadır" ifadelerine yer vermişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
24
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç