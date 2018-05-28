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28 Mayıs 2018 13:04

Silah arkadaşları unutmadı Astsubay Özberk için görev yaptığı ilçede iftar programı düzenlendi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Aziz Özberk için görev yaptığı Kaman İlçesinde merhumun ailesinin de katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Silah arkadaşları unutmadı Astsubay Özberk için görev yaptığı ilçede iftar programı düzenlendi

28 Mayıs 2018 13:04


Astsubay Özberk için verilen vefa yemeğinde konuşan Kırşehir’in Kaman İlçesi Kaymakamı Murat Girgin, ailenin acısını paylaştıklarını belirtti.


ilçede düzenlenen merhum Astsubay Aziz Özberk iftar programına Kaymakam Girginle birlikte, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Mülayim, merhum Astsubay Özberk’in ailesi, silah arkadaşları, ve kamu kurumunda çalışan görevliler katıldı.


Astsubay Aziz Özberk, Özbağ kasabasında meydana gelen trafik kazasında Tır’a motosikleti ile arkadan çarparak geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.




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