Astsubay Özberk için verilen vefa yemeğinde konuşan Kırşehir’in Kaman İlçesi Kaymakamı Murat Girgin, ailenin acısını paylaştıklarını belirtti.
ilçede düzenlenen merhum Astsubay Aziz Özberk iftar programına Kaymakam Girginle birlikte, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Mülayim, merhum Astsubay Özberk’in ailesi, silah arkadaşları, ve kamu kurumunda çalışan görevliler katıldı.
Astsubay Aziz Özberk, Özbağ kasabasında meydana gelen trafik kazasında Tır’a motosikleti ile arkadan çarparak geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.