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20 Eylül 2017 13:48

Sokakta yaşayan Afganlı aileye Ahi esnafı sahip çıktı

Afganistan’dan 15 gün önce Türkiye’ye gelen Afganlı aileye Kırşehirli esnaflar sahip çıktı.

Sokakta yaşayan Afganlı aileye Ahi esnafı sahip çıktı

20 Eylül 2017 13:48


15 gün önce Kırşehir’e gelen, eşi ve 2 kız çocuğu ile sokakta kalan Muhammed Azım Yusufı (36) ve ailesine Kırşehir’deki Ahi esnafı sahip çıktı. Sabah erken saatlerde aileyi eşyaları ile birlikte sokakta kalırken gören esnaflar, Afgan aileye sabah kahvaltısı hazırlayarak karınlarını doyurmaları için yardım etti.


Afganistan’da polis memuru olduğunu söyleyen Muhammed Azım Yusufı, Afganistan’dan terör tehdidi nedeniyle ailesiyle birlikte kaçtığını anlattı. Yusufı, “15 gün önce Türkiye’ye geldim. Çocuklarım ve eşim hasta, ev yok, bark yok. Ben Afganistan’da polisim. Afganistan’da terör tehdidinden kaçtım. Türkiye’ye Erdoğan’ın ülkesine sığındım. Esnaftan Allah razı olsun. Bana ekmek verdiler. Çocuklar okula gidemiyor. Kimlik yok. Para yok. Sokakta ailemle yattım” dedi.


Aileye yardım elini uzatan esnaflar, Muhammed Azım Yusufı ve ailesinin Göz İdaresi Müdürlüğü’ne başvurması için de yardım etti. Esnaflar, "Esnaf olarak ailenin çayır üzerinde yattığını gördük. Birkaç haftadır sokakta yatıyorlarmış. Gerekli yardımı esnaflar olarak yaptık. Ahi Çarşı esnafı olarak ailenin temel ihtiyacını aldık. İmkanlarımız ölçüsünde herkese yardımı olamaya çalışırız. Türkiye bu durumda olan insanlara en çok yardım eden ülkelerden birisi millet olarak bizim övünç kaynağımız fakire fukaraya yardımcı olmak. Aileyi de aç ve açıkta bırakmayacağız. Onların barınma ihtiyacını da inşallah gidereceğiz” diye konuştu.


Göç İdaresi, ailenin durumunu öğrendikten sonra harekete geçti. İl Müdürlüğü evrak işlemlerinin incelenmesi için aileyi aldı.




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