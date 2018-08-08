Solucan gübresi ile üretimde yüzde 30 artış sağladı

Emekli polis memuru Uğur Üstün, ayda 3 tondan fazla solucan gübresi üretimi olduğunu belirterek, “60 bin solucanla başlamıştık. Yaklaşık iki senede 6 milyon solucana ulaştık. Şimdi solucanlarımız çalışıyorlar ve gübrelerini üretiyorlar. Bizde bu gübrelerden çiftçilerimize üreticilerimize sunuyoruz. Çiftçilerimiz kullandığı süre zarfında geri dönüşleri çok güzel oldu. Bitkilerde güzel gelişimler, güzel çiçeklenme, meyve tutumu ve meyvede lezzet aroma oranı güçlendi.

Eskilerin yetiştirdiği meyve sebzelere benzediğini söylüyorlar. Biz burada çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz. Üretim artışı olarak da nohutta kullandık. Yüzde 30 verim artışı sağladık. Aynı zamanda da diğer ilaçlardan kullanmadık. Bitkinin gelişimini, kök yapısını düzenliyor. Diğer hastalıklara karşı aynı formatta bir koruma sağlıyor” dedi.

Tarlalarda sıvı solucan gübresi kullandıklarını ifade eden Üstün, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Tarlalarımızda sıvı solucan gübresi kullandık. Topraklarımızda bilindiği gibi kalıntısallık var. Topraklarımızda organik madde miktarı çok eksi. Sıfırların altına düşecek şekilde. Biz bunu toprak tacirlerinden anlıyoruz. Bu açığı kapatmak için sıvı solucan gübresi kullandık. Sıvı solucan gübresi hem toprağı besliyor hem tohumu geliştiriyor bitkinin besin elementlerini karşılamasını sağlıyor. Solucan gübresi hem toprağı hem bitkiyi besliyor.”