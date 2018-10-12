Sosyal Bilgiler Eğitimi sempozyumuna KAEÜ'si ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi sempozyumuna ev sahipliği yapıyor.

Çok sayıda sempozyuma ev sahipliği yapan Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği ortaklığında 2012 yılından itibaren düzenli olarak yapılan ve bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunda da ev sahipliğini üstlendi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde açılışı düzenlenen programa Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Prof. Dr. Mustafa Kurt, Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Özlem Yiğit, uluslararası düzeyde bilim insanları, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunun açılış konuşmasını Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bayram Tay yaptı. Tay konuşmasında, sempozyum hakkında bilgiler vererek sosyal bilgilerin önemini anlatarak bilim insanlarının alanlarında vereceği katkılardan bahsetti.

“Sosyal Bilgilerin Toplumu İnşa Eden Kültür Oluşturan Bir Yapısı Var”

Kırşehir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda konuşan KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, sosyal bilgilerin toplumu inşa eden bir kültür yapısının olduğunu söyledi.

Karakaya konuşmasında, "Sempozyumlar üniversitelerin birikmiş bilgilerini deklare etme ve ilgililerle paylaşma alanlarıdır. Üniversiteler bu yüzden sempozyumlar, çalıştaylar düzenlerler. Önümüzdeki aylarda üniversitemizde uluslararası iki sempozyum daha gerçekleştirilecek. Üniversitelerin asli görevi olan teknik ve sosyal anlamda bilgi üretme, bilgiyi olgunlaştırma ve halkla paylaşma misyonunu üstlenir. Ben bir matematikçi olarak sosyal bilgileri önemsiyorum. Çünkü sosyal bilgilerin toplumu inşa ettiği, kültür oluşturduğu ve medeniyet kurduğu gerçeği göz ardı edilemez. Toplumların kültürleri tabiri yerindeyse endemiktir. Kültür evrensel olmaz, her kültürün özgünlükleri, kendilerine ait kısımları vardır. Bu anlamda sosyal bilgiler bu endemik özelliği işleyebilen, onu sosyal hayat formuna çevirebilen ve bundan kaynaklı kültür medeniyet ufkunu destekleyen temel alandır”dedi.

Sosyal Bilimlerin hak ettiği değere de ulaşması gerektiğini belirten Rektör Karakaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asrımız branşlaşma ile köleleşmeyi aynı yere götürdü. Örneğin parmak hakkında bilgisi olan kişi el hakkında bir şey bilmiyor. Bu yaklaşımı bozmak lazım. Bugün tartışacağımız Sosyal Bilgiler Sempozyumundan elde edilecek bilgilerin matematiği nerede nasıl desteklediğini merak ediyorum. Bunların birbiri ile bağlantısı olmalı. Eğer olmuyorsa biz ayrı dünyalarda yaşıyoruz demektir. Oysa insanları birbirine yaklaştıran şey aralarındaki iletişimdir, anlaşabilme gücüdür. Bu gücü yakalamak ve güncellemek zorundayız. Sosyal bilgiler ülkemizde hak ettiği değeri bulmalı. 'Tohum Şehir' ibaresi ile adlandırılan Kırşehir, bu anlamda sosyal bilgi üretmiş, ürettiği sosyal bilgi ile toplum inşa etmiş çok kıymetli değerlere sahip”