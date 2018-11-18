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Sosyal medyadan başlatılan kampanya ile maça çıktılar

Finans sorunları nedeniyle bir dönem 3.

ligde mücadele eden Yeşil Kamanspor, eski oyuncularının sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya ile ilk amatör maçına çıktı.


Kampanya ile kurulan ve Kaman ilçesi ilçe stadında ilk maçına çıkan Yeşil Kamanspor, Atak Gençlikspor müsabakasında ilk galibiyetini aldı.


Finans sorunları nedeniyle ligden düşen ve eski oyuncuların başlattığı kampanya sonrası forma, krampon ve spor malzemeleri alan oyuncular, ilk galibiyeti ile ilçe de gündem oldu.



İlçe stadında oynanan karşılaşma Yeşil Kamanspor'un 3-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

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