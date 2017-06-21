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21 Haziran 2017 13:13

Sözde sıkıyönetim komutanı Ömer Kulaç’ın taleplerine mahkemeden red

Ağır Ceza Mahkemesinde SEBGİS yöntemi ile yapılan duruşmada 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sözde sıkı yönetim komutanı Ömer Kulaç, esas hakkında savunma yapmayacağını söyledi.

Sözde sıkıyönetim komutanı Ömer Kulaç’ın taleplerine mahkemeden red

21 Haziran 2017 13:13


Kendisine gerekli imkanların sağlanmadığını ileri süren Kulaç, “Esas hakkındaki savunmamı yapmayacağım. Öncelikle dosyadaki belgelerin bana gönderilmesi gerekir. İddianame dışında bana bir belge gelmedi.


Savunma yapmam için gerekli imkanlar bana sağlanmadı. 17 Mayıs tarihindeki duruşmada somut gerçeklerin ortaya çıkması için araştırma yapılmasını talep etmiştim. Bu talebin gerekçesiz olarak reddedildi. Bu taleplerimi yineliyorum. Masumiyetimin ortaya çıkması için talep ettiğim araştırmaların yapılmasını istiyorum.”dedi.


AB gözlemcisi isteğini de yenileyen Kulaç, örgütün yazışma programı Bylock hakkında da iki farklı raporun olduğunu belirterek çelişkilerin kaldırılmasını istedi. Eksiklerin giderilmesinden sonra savunma da yapacağını anlatan Kulaç, "Genelkurmay Başkanlığı adına yayınlanan direktifte bana görev verilmiş olması FETÖ üyeliğine delil olarak kabul edilemez" dedi.


Kulaç’ın taleplerini dinleyen mahkeme heyeti ise “Taleplerin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu, dosyanın esası ile ilgisinin olmadığı ve bir katkı sağlamayacağı nedeniyle taleplerin reddine, UYAP üzerinden dosyanın bir örneğini Ömer Kulaç’a gönderilmesine, savunma yapması için son kez süre verilmesine karar verdi.”


İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında görevli Ömer Kulaç, FETÖ’nün darbe girişiminde, sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından kendisine verilen Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı görevi üzerine Kırşehir’e gelmek üzere İstanbul’dan yola çıkmış, kent girişinde kolluk kuvvetleri ile yaşanan çatışma sonrası yakalanmıştı.




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