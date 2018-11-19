'Spor yap sağlıklı kal' projesi ile spor salonu oluşturdular

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir grup öğrencinin başlattığı 'spor yap sağlıklı kal' projesi hayat buldu.

Kaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından başlatılan proje ile açılan spor salonu törenle açıldı. Öğrenciler tarafından başlatılan projenin spor yapmaya teşvik ettiğini anlatan İlçe Kaymakamı Murat Girgin, projenin ilçe genelinde verimli şekilde uygulandığını söyledi. İlçede böyle bir projenin ilk kez uygulandığını anlatan Kaymakam Girgin, "Bu proje, ilk kez ilçemiz genelinde uygulandı ve çok başarılı oldu. Okulumuzun içinde, idarecilerimizin kontrolünde böyle bir proje yapılması da gerçekten çok önemlidir. Bu proje ile öğrencilerimiz enerjilerini atacağı, spor yapacağı ve en önemlisi bunu ücretsiz bir şekilde uygulayacağı alana sahip oldular" dedi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan 'spor yap sağlıklı kal' projesi 19 bin lira hibe desteği alınarak hayata geçti. İlçe halkı ise yapılan projeden ücretsiz olarak faydalanacak.