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28 Şubat 2018 15:23

STK’lardan Şeker Fabrikası özelleşmesin çağrısı

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında toplanan Sivil Toplum Kuruluşları, Şeker Fabrikalarının özelleştirilmemesi için açıklama yaparak imza kampanyası düzenledi.

STK’lardan Şeker Fabrikası özelleşmesin çağrısı

28 Şubat 2018 15:23


TSO, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ziraat Odası, Pancar Ekicileri Kooperatifi, Şeker-İş Sendikası, Müstakil İş Adamları Derneği ve Siyasi Parti Temsilcileri Ticaret ve Sanayi Odasında buluşarak fikir alışverişinde bulundu.


STK’lar adına açıklamada bulunan TSO Başkanı Selehattin Ekicioğlu, gelişmiş ülke olması yönünde ekonomi programlarının yerli ve ulusal hassasiyetlerle kurulması gerektiğini söyledi.


TSO Başkanı Ekicioğlu açıklamasında, "Türkiye, Şeker Fabrikalarını satmaya hazırlanırken Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri Şeker Fabrikalarını gözü gibi korumaktadır. Şeker Fabrikaları devletin bünyesinde olmalıdır.


Özelleştirme stratejik bir ürün olan pancar ve şeker üretiminin geleceğini doğrudan etkileyecektir. Emeğin en yüce değer olduğu inancımızla ülkemizde şeker pancarı üretiminin arttırılmasının hem toplumsal sağlığımız hemde üreten toplum olmanın onurunu yaşatmak adına çok önemli bir işlevi olacağını düşünüyoruz" dedi.


Yapılan ortak basın açıklamasının ardından sohbet fikir-alışverişi ile devam etti. Toplantıya, Kırşehir milletvekilleri ve AK Parti temsilcilerinin katılmamasına siyasi parti temsilcileri ve bazı oda başkanları tepki gösterdi. Açıklamanın ardından Anıt Meydanda oluşturulan ’Şeker Fabrikası Kapatılmasın’ kampanyasına destek vermek için oda başkanları imza kampanyasına katıldı.




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