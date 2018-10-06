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Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil 7 araca çarptı: 3 yaralı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 7 otomobile çarptı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 7 otomobile çarptı. Kazada 3 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesi Sarıuşağı mahallesinde meydana gelen kazada, H.K. yönetimindeki 40 KK 264 plakalı otomobilin sürücüsü cadde girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil 7 otomobile çarparak dururken, kazada sürücü ile birlikte S.K. ve S.Ç. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Kaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan, meydana gelen trafik kazası, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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