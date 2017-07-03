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03 Temmuz 2017 14:12

Şuurlu öğretmenler piknikte bir araya geldi

Türkiye genelinde toplam 67 şubesi ile Şuurlu Öğretmenler Derneği geleneksel yıl sonu pikniği için Kırşehir’de buluştu.

Şuurlu öğretmenler piknikte bir araya geldi

03 Temmuz 2017 14:12


Kırşehir’in Mucur İlçesi sınırları içerisinde yer alan Seyfe Gölünde bir araya gelen öğretmenler, doğal güzellikleri keşfederek gönüllerince eğlendi.


Düzenlenen piknik hakkında açıklamada bulunan Şuurlu Öğretmenler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Şenol Dönmez, “Türkiye’de farklı kültürleri bir araya getirerek kültürel kaynaşma sağlamak amacıyla piknik organize ettik.


67 şehirden 300 üyemizi Kırşehir’de doğal güzellikleri ile ünlü Seyfe Gölün’de ağırladık. Düzenlediğimiz aktivitelerle şehrimizin doğal güzelliklerini tanıtıyor. Gittiğimiz şehirlerinde yerel kültürlerine ortak oluyoruz.”dedi.




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