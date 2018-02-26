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26 Şubat 2018 09:05

Tahıl ambarından ’nohut ve mazot’ çalan hırsızlar yakalandı

Kırşehir’in Kaman İlçesinde tahıl ambarından nohut ve mazot çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı.

Tahıl ambarından ’nohut ve mazot’ çalan hırsızlar yakalandı

26 Şubat 2018 09:05


Alınan bilgiye göre geçen Kasım ayında ilçeye bağlı Çadırlıhacıbayram köyü ile Şubat ayın içerisinde de Ömerhacılı köyünde meydana gelen olaylarda 6 ton nohut ve 2 ton mazot hırsızlığı ihbarının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan takipler sonucu 4 aydır aranan R.F. (23), G.S. (21), Y.K. (23) ve M.C.A. (21) yakalandı.


İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerden R.F. ile Şubat ayında askere giden ve Amasya’da Vatani görevini yapan M.C.A. tutuklandı. Y.K, ve G.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.




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