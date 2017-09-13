TANAP Projesi kapsamında köylerin içme suyu şebeke hatları yenilenecek

5 milyon liralık ödeneğin protokolü imzalandı.

Vali Necati Şentürk ile TANAP adına KOP Başkanı İhsan Bostancı tarafından imzalanan protokol gereğince TANAP Boru hattının geçtiği Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerine bağlı 34 köyün içme suyu depolama, isale ve şebeke hattı ile arıtma tesislerinin yapımı öngörülüyor.

Basın mensuplarına konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Necati Şentürk, Kırşehir’de TANAP Boru Hattının geçtiği Akçakent ilçesinin 12 köyüne depo, isale ve şebeke yapımı için 3 Milyon 360 Bin lira, Çiçekdağı ilçesinin 22 köyüne de 5 Milyon 200 Bin lira olmak üzere toplam 8 Milyon 560 Bin lira ödenek ayrıldığını söyledi.

Akçakent ve Çiçekdağı ilçelerimizden geçen TANAP Boru Hattı Projesinin, içinden geçtiği köylere ve köylerde yaşayan halka karşı sosyal ve ekonomik faydalarının olması gerektiğini, bundan dolayı da köylerdeki içme suyu sorunlarının çözüme kavuşturulacağını belirten Vali Necati Şentürk, “Akçakent ilçesinde Avanoğlu, Ayvalı, Ödemiş, Ömeruşağı, Kilimli, Güllühöyük, K.Abdiuşağı, Hasanali, Polatlı, Mahsenli, Kösefakılı ve Kaleevci; Çiçekdağı ilçesinde ise Büyükteflek, Tepecik, Bozlar, Gölcük, Acı, Küçükteflek, Çiçekli, Boğazevci, Kabaklı, Çopraşık, Çubuktarla, Alan, Hacıhasanlı, Beşikli, İbikli, Yalnızağaç, Harmanpınar, Tatbekir, Kırdök, Halaçlı, Konurkale ve Haydarlı köylerine depo, isale hattı, içme suyu arıtma tesisi yapılacak ve bu köylere içme suyu temin edilecek. Bunların dışında, İl Özel İdaremizce yaptıracağımız projelerimiz de var.”dedi.

KOP Başkanı İhsan Bostancı ise yaptığı konuşmada, Ödeneklerin en verimli şekilde hizmete dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.