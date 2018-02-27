Tarih Uzun Çarşı’da restorasyon çalışmaları

Yapılan çalışmalarla çarşının tarihi özelliğini de koruyarak hizmet vereceğini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, tarihi çarşının dokusunun nitelikli şekilde devam edeceğini söyledi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci açıklamasında, "Uzun Çarşı Sokak ve Cephe Düzenleme Projemiz ile 107 adet yapının cephe yenilemesi, üst örtü projesi ve sokakların zemin iyileştirilmesi devam ediyor.

Bu proje için Kalehöyük alanının etrafını saran uzun çarşı sokağı ve yeni 1. çarşı sokağı boyunca karşılıklı yer alan 415 metre uzunluğundaki alanda sokak ve cephe düzenleme projesi bittiğinde tarihi değerlerimiz yeniden canlanacak” dedi.

Kent merkezinde yer alan çarşının tarihi dokusunun korunması ile birlikte nitelik kazandırılması için çalışmaların yapıldığını belirten Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu proje ile kent merkezinde yer alan tarihi çarşının dokusunun daha nitelikli bir şekilde devam ettirilmesi, küçük esnafın korunması, üst örtüleriyle her mevsim konforlu bir şekilde alışveriş yapılabilecek bir çarşıya dönüştürülmesi amaçlandı.

Böylece Kale çevresi ve kent merkezinde yer alan tarihi doku daha modern bir görünüme kavuşuyor. Tarihi yapıların korunması ve tarihi dokuların gözler önüne serilmesi için Belediye olarak yağacağımız çalışmalarımız devam edecek. Bu projemiz bunlardan sadece birisi. Kırşehir aşığı bir ekiple tecrübe ve deneyimle projemizi hayata geçiriyoruz.

Her şey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle Kırşehir’i yıllardır yapılmayan hizmetlerle kavuşturduk.

Hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak adına düzenlemeler yaptık. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Kırşehir’i yaşanabilir bir şehir haline getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreç içinde hizmetlerimiz devam edecek çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah çalışmamız bittiğinde eskiden olduğu gibi şehrimizin en güzel çarşısı olacak,”