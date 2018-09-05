Tarihi Uzun Çarşıda alt yapı çalışmaları tamamlandı

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, çalışmaları tamamlanan tarihi Uzun Çarşı esnafı ile kahvaltıda buluşarak çarşı sokak ve cephe düzenleme çalışmaları ile ilgili istişare toplantısı yaptı.

Tarihi çarşıda yapılan toplantıya bisikletle giden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Uzun Çarşıda çalışmalarımız birkaç küçük ayrıntı dışında tamamlandı. Çarşıdaki düzen ile ilgili istişare edip kararlar almak için bu toplantıyı düzenledik. Aldığımız kararları hep birlikte uygulamaya koyalım. Eylül ayın sonunda çarşımızın bütün eksiklikleri tamamlanacak. Uzun çarşı cephe düzenlemesi ile ilgili zaman zaman sizleri bilgilendirdik. Biz ne yaparsak yapalım sizlerle istişareli bir şekilde yapmaya özen gösterdik. Siyaset yapma amacımızda sizlere hizmet etmek var. Şehrimizi güzelleştirmek, şehrimiz insanına bir vizyon katabilmek, şehrimizi bir ufuk katabilmek bütün gayretimiz çabamız bu"dedi.

Türkiye’nin ekonomik bir savaş verdiğini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Türkiye önemli bir mücadelenin içerisinde, ekonomik savaş veriyoruz. Sizlerin ve bizlerin işleri daraldı. Belediye’de bizim işlerde daraldı tahsilatlar düştü. Zor süreçten geçiyoruz. Özellikle böyle süreçte yardımlaşmamızı, dayanışmamızı daha güçlü bir şekilde ortaya koymamız lazım. Türkiye bir ateş çemberinden geçerken ben bundan etkilenmem diyen hiçbir kimse yok. Eğer etkilenmiyorsa bu ülke ile hiçbir alakası yok. Ben etkilenmedim demek mümkün değil hepimiz etkileneceğiz. Allah’ın izni ile bu zor günleri de atlatacağız"diye konuştu.

Ekonomik baskının temelinde Türkiye’nin büyümesinin istenmemesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Bahçeci, "Bize sıkça sorulan sorular oluyor geri adım atılsaydı, papaz verilseydi gibi. Mesele papaz değil. O işin görünen yüzü. Esas işin ana temeli Türkiye’nin kendi ayaküstünde duran, kendi kararlarını kendi alabilen bir ülke haline gelmeye başladı.

En çok rahatsızlık duyulan konu bu. Biz, ya şimdi buna direneceğiz. Ya da teslim olacağız diz çökeceğiz. Diz çökersek ne kısa vade de belki rahatlarız. Uzun vadede ne olur başımıza öyle bir yular geçirirler ki sonra çoluğumuza, çocuğumuza bırakacak bir ülke kalmaz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca bunu özellikle hep yaşamışız. Tavizler vere vere bugünlere gelmişiz. Ama bugün direnmemiz lazım ki uzun vade de ülke olarak karlı çıkalım. Biraz sıkıntı çekeceğiz mutlaka Allah hepinizden razı olsun.Milletimiz sabırla takip ediyor süreci bundan da son derece de memnunuz. Hep birlikte bu süreçleri aşacağız” ifadelerini kullandı.

Uzun Çarşının Kırşehir’in en eskisi çarşısı olduğunu belirten Başkan Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İlk projeyi gerçekleştirirken ne demiştik. Çarşı bitik durumda, zorunlu olmadıkça kimse bu çarşıya, gezmeye öyle gidip bir alış veriş yapayım diye kimse gelmiyordu. Aradığını uzun çarşıda bulduğu zaman buraya geliyordu ve öylede bir müşteri profili vardı. Bu yaptığımız en son görsel düzeni ile aydınlatmamız, alt yapımız belirli bir düzene geldi. Esas olan bu çarşıyı birlikte yaşatmak, insanların ilgisini birlikte çekeceğiz. Bütün çalışmalar bittiği zaman buraya bir açılış yapalım insanları davet edelim. Uzun çarşıya gelmemiş insanlar gelsin buranın farkına varsın.

Uzun çarşıyı korumak, düzenini sağlamak , yapılan işlere sahip çıkmak size düşüyor. Ben sizlere sonuna kadar güveniyorum. Çarşıda bir takım kuralları koymamız lazım. Kural koymazsak eski halini alır. Çarşı hepimizin çarşısı buradaki karar sizin. Kuralları birlikte bir belirleyeceğiz ama denetimini biz belediye olarak yapacağız. Bir denetim olmazsa yine çarşı eski halini alır. Esas olan güzel bir şehir olabilmek. Yaşadığımız, doğduğumuz Allah ömür verdiği müddetçe yaşayacağımız, sonrada ölüp def olacağımız bir yer. Dört elle birbirimize sarılmamız lazım. Her zaman sizlerin içlerinde oldum olmaya da devam edeceğim. Uzun çarşıda yaptığımız çalışmaları insanları buraya çekerek, insanların ziyaret ettiği, uzun çarşıyı bir gezeyim dediği bir çarşı haline getirmek istiyoruz.

Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Kırşehir’i yaşanabilir bir şehir haline getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreç içinde hizmetlerimiz devam edecek çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şehrimizin en güzel çarşısı olacak”