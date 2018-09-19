Tarım ve Hayvancılık Fuarında milyonluk traktör ilgi odağı oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Ticaret ve Sanayi Odasının desteği ile açılan ve 5.'si düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarında Alman yapımı traktör fiyatı ile ilgi odağı oldu.

Yaklaşık bir milyon liraya piyasaya sürülen Alman devi traktör ile çiftçiler fotoğraf çektirdi. Bazı çiftçiler almayı fiyat indirimine bağlarken, bazıları fiyatını dahi duymak istemediğini belirtti.

Kırşehir Kapalı Pazar Yeri alanında Tarım ve Hayvancılık Fuarının 5.'si düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan TSO Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Konya'dan sonra Kırşehir'in etkinlik ve fuar anlamında ikinci sırada olduğunu Kayseri ve Ankara'nın sanayi kenti olduğunu söyledi. Ekicioğlu konuşmasında, “Yapılan projelere bakıldığında Kırşehir'de tarım sektörünün canlandırılması anlamında çalışmalar yapılmakta, TSO olarak kağıt üzerinde yaptığımız çalışmaları da hayata geçiriyoruz. Üretmeyen bir ülke sıkıntı yaşıyor. Tüketen değil üreten ülke olma yolunda çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Tarım ve hayvancılığın en önemli meselelerden birisi olduğunu ifade eden ve Kırşehir'in de tarım ve hayvancılık anlamında kendisini ispatladığını anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirdiklerini ve Tarım ve Hayvancılık Fuarı öncesinde de projeyi istişare halinde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Programda AK Parti Kırşehir milletvekili Mustafa Kendirli ve Vali İbrahim Akın da Kırşehir'in Tarım ve Hayvancılık alanında gösterdiği atılımlar hakkında katılımcılara bilgiler sundu.

Açılışı yapılan Tarım ve Hayvancılık Fuarı Kırşehir'de 3 gün boyunca çiftçinin hizmetinde olacak.