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03 Eylül 2018 12:28

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin: “Kırşehir’de şarbon şüphesi yok”

KIRŞEHİR (İHA) – Son günlerde meydana gelen şüpheleri ile ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, Kırşehir’de şarbon şüphesinin olmadığını söyledi.

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin: “Kırşehir’de şarbon şüphesi yok”

03 Eylül 2018 12:28


Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında da kontrollerim Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapıldığını bildiren İl Müdürü Şahin, “Kırşehir’de şarbon vakası ile ilgili herhangi bir ihbar almadık. Kurban bayramı süresince ve sonrasında da sorun olmadı. İlçe Müdürleri ile görüşülerek mevcut durumumuzda güncelleme yaptık. Şarbon vakası ile ilgili Kırşehir’de herhangi bir şüphe ile karşılaşılmadı.


Üretici Kırşehir’de kesinlikle tedirgin olmamalı Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü kontrollerini düzenli yapıyor. Şarbon vakası şüphesi dahi söz konusu değil” dedi.




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