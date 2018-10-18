İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatbekirli köyüne Tanap desteği ile çocuk parkı

Trans Anadolu Doğalgaz Hattı (Tanap) projesi hibe desteği ile Çiçekdağı ilçesi Tatbekirli Köyüne çocuk parkı yapıldı.


Alınan hibe desteği ile yapılan çocuk parkının hizmete girmesinin köyde yaşayan çocukları mutlu ettiğini ifade eden köy muhtarı Ramazan Demir, "Tanap Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Desteği kapsamında, hazırlamış olduğumuz projeden faydalanarak tamamını köy çocuklarımız için hazırladığımız projenin hayata geçirilmesi ile artık çocuklarımız daha mutlu oldu” dedi.



Hazırlanan projenin içeriği hakkında da bilgiler sunan Demir, "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (Tanap) kapsamında hibe desteği projesinden faydalanıldı. Projenin içeriğinde; oyun grubu , 5 adet oturma bankı, 2 adet atık ünitesi, 2 adet pergole, tabela ve halı saha hizmeti var. Halı sahamızın inşası devam etmekte diğer ürünler yerlerine monte edilmiş ve çocuklarımızın hizmetine sunulmuştur. Tatbekirli köyünde çocuklar artık daha mutlu” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.