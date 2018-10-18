Tatbekirli köyüne Tanap desteği ile çocuk parkı

Alınan hibe desteği ile yapılan çocuk parkının hizmete girmesinin köyde yaşayan çocukları mutlu ettiğini ifade eden köy muhtarı Ramazan Demir, "Tanap Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Desteği kapsamında, hazırlamış olduğumuz projeden faydalanarak tamamını köy çocuklarımız için hazırladığımız projenin hayata geçirilmesi ile artık çocuklarımız daha mutlu oldu” dedi.

Hazırlanan projenin içeriği hakkında da bilgiler sunan Demir, "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (Tanap) kapsamında hibe desteği projesinden faydalanıldı. Projenin içeriğinde; oyun grubu , 5 adet oturma bankı, 2 adet atık ünitesi, 2 adet pergole, tabela ve halı saha hizmeti var. Halı sahamızın inşası devam etmekte diğer ürünler yerlerine monte edilmiş ve çocuklarımızın hizmetine sunulmuştur. Tatbekirli köyünde çocuklar artık daha mutlu” ifadelerini kullandı.