Tayin olan jandarma personeline veda yemeği verildi

Programda konuşan Jandarma Komutanı Gürkan Gündüz Kaman’ın kendisi için farklı bir yere sahip olduğunu ve Kaman’ı her zaman iyi duygularla anacağını söyledi. Gündüz, “Kırşehir’de yaşamak ve bu bölgede hizmet etmekten dolayı çok mutluyum. Veda yemeğine katıldığınız için hepinize teşekkür ederim” dedi. Kaman Kaymakamı Murat Girgin, tayini çıkan tüm jandarma personeline görev yaptıkları süre içerisinde ilçeye yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarı diledi. Kaymakam Girgin, hizmet anısı olarak Jandarma Komutanı Gürkan Gündüz’e plaket ve hediyesini verdi.

Programa Kaman Kaymakamı Murat Girgin, kurum amirleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.