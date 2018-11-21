Terör propagandası yaptıkları öne sürülen işçiler serbest kaldı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 inşaat işçisi serbest bırakıldı.

Kırşehir'e terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçileri B.Ö., R.Ö. ve S.Ö., emniyetinde alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi. İşçiler, ifadelerinin ardından adli merciler tarafından serbest bırakıldı. İlçe meydanında bir grup genç ile Kaman ilçesine inşaatta çalışmak için gelen B.Ö., R.Ö. ve S.Ö. arasında terör propagandası yaptıkları iddiasıyla arbede yaşanmıştı.