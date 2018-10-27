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TFF 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 1 - Düzcespor: 0

0 mağlup etti.



Stat: Ahi


Hakemler: Oguzhan Aksu, Necmi Demir , Mehmet Kirişçioğlu


Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok, Erdinç Karakaş, Bora Yelken, Fatih Şen, Serhat Velioğlu (Fırat Aras dk. 73), Emre İşçiler (Mahmut Sönmez dk. 62), Turgay An, Ogün Bayrak, Uğur Ayhan (Cihad Ateş dk. 84 ?), Taha Batuhan Yayıkçı, Sinan Uzun


Düzcespor: Gökhan Siverek, Muhammed Can , Ebu Sıddık Çelik (Talha Aydemir dk. 68), İsmail Köse, Alperen Doğan, Atilla Aybars Garhan (Yunus Emre dk. 81 ?), Mehmet Kuruoğlu, Tunahan Birinci (Serdar Sarıgüzel dk. 90 ?), Kadir Yazıcı, Salih Sefercik, Enver Ayyıldız


Gol: Fırat Aras (dk. 86), (Kırşehir Belediyespor),


Sarı kartlar: Tunahan Birinci, Kadir Yazıcı , İsmail Köse (Düzcespor), Ogün Bayrak, Taha Batuhan Yayıkçı (Kırşehir Belediyespor)

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