TFF 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 1 - Elaziz Belediyespor: 1

Stat: Ahi

Hakemler: Emre Bulut, Kadir Günal, Hasan Cebeci

Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok, Erdinç Karakaş, Fatih Şen, Emre İşçiler, Turgay An, Mahmut Sönmez, Uğur Ayhan, Murat Şimşek, Taha Batuhan Yayıkçı, Emre Bayrak, Sinan Uzun

Teknik Direktör : Selahattin Dinçel

Elaziz Belediyespor: Engin Olgun, Muhammet Can Öztürk, Mustafa Soytaş, Samet TAŞ, Nihat Apaydın, Cenk Cengiz, Ferhat Canlı, Yunus Can Bozkır, Furkan Yiğit, Eren Can Özçelik, Veysel Aksu

Teknik Direktör: Alaettin Tutaş

Goller: Sinan Uzun (dk. 21) (Kırşehir Belediyespor), Ertuğrul Köktürk (dk.71) (Elaziz Belediyespor)

Kırmızı kart: Eren Can Öztürk (dk. 16) (Elaziz Belediyespor)

Sarı kartlar: Fatih Şen, Murat Şimşek, Taha Batuhan Yayıkçı, Erdinç Karakaş, Uğur Ayhan (Kırşehir Belediyespor), Nihat Apaydın, Veysel Aksu, Yunus Can Bozkır, Mustafa Soytaş, Engin Olgun, Furkan Yiğit (Elaziz Belediyespor)