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TFF 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 1 - Elaziz Belediyespor: 1

1 berabere kaldı.



Stat: Ahi


Hakemler: Emre Bulut, Kadir Günal, Hasan Cebeci


Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok, Erdinç Karakaş, Fatih Şen, Emre İşçiler, Turgay An, Mahmut Sönmez, Uğur Ayhan, Murat Şimşek, Taha Batuhan Yayıkçı, Emre Bayrak, Sinan Uzun


Teknik Direktör : Selahattin Dinçel


Elaziz Belediyespor: Engin Olgun, Muhammet Can Öztürk, Mustafa Soytaş, Samet TAŞ, Nihat Apaydın, Cenk Cengiz, Ferhat Canlı, Yunus Can Bozkır, Furkan Yiğit, Eren Can Özçelik, Veysel Aksu


Teknik Direktör: Alaettin Tutaş


Goller: Sinan Uzun (dk. 21) (Kırşehir Belediyespor), Ertuğrul Köktürk (dk.71) (Elaziz Belediyespor)


Kırmızı kart: Eren Can Öztürk (dk. 16) (Elaziz Belediyespor)


Sarı kartlar: Fatih Şen, Murat Şimşek, Taha Batuhan Yayıkçı, Erdinç Karakaş, Uğur Ayhan (Kırşehir Belediyespor), Nihat Apaydın, Veysel Aksu, Yunus Can Bozkır, Mustafa Soytaş, Engin Olgun, Furkan Yiğit (Elaziz Belediyespor)

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