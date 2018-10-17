TFF 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 2 - Alibeyköyspor: 1

1 yendi.
Stat: Ahi
Hakemler: Alpaslan Şen, Akın Karabacak, Kerem Kalkan
Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok, Erdinç Karakaş, Bora Yelken, Fatih Şen, Serhat Velioğlu, Turgay An, Mahmut Sönmez, Ogün Bayrak, Taha Batuhan Yayıkçı, Sinan Uzun, Mert Narin
Yedekler: Fatih Demirlek, Fırat Aras, Mahmut Sönmez, Murat Şimşek, Cihat Ateş, Emre Bayrak, Çağatay Vatan
Alibeyköyspor: Erhan Kırıcı, YAgızhan Biber,Mert Somay,Metehan Mimaroğlu, Şahin Ali Terzi, Hasan Üstübücü,Emre Güney Aras, Suat Mede , Kerim Deler, Mücahit Çakır , Mustafa Cevret
Yedekler: Hamdi Yılmaz, Veysel Gökcan, Taşkın Gökçe, Selim Gödebil, Hasan Cengiz Nalbant, Ufuk Arslan, Bünyamin Balat
Goller: Turgay An (dk. 36), Turgay An (dk.86), (Kırşehir Belediyespor), Hasan Üstübücü (dk.74) (Alibeyköyspor)
Sarı kartlar: Turgay Ayhan (dk.63), Bora Yelken (dk.72) (Kırşehir Belediyespor), Selim Gödemli (dk. 90), Kerim Deler (dk.91) (Alibeyköyspor)