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TFF 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 2 - Alibeyköyspor: 1

1 yendi.



Stat: Ahi



Hakemler: Alpaslan Şen, Akın Karabacak, Kerem Kalkan



Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok, Erdinç Karakaş, Bora Yelken, Fatih Şen, Serhat Velioğlu, Turgay An, Mahmut Sönmez, Ogün Bayrak, Taha Batuhan Yayıkçı, Sinan Uzun, Mert Narin


Yedekler: Fatih Demirlek, Fırat Aras, Mahmut Sönmez, Murat Şimşek, Cihat Ateş, Emre Bayrak, Çağatay Vatan



Alibeyköyspor: Erhan Kırıcı, YAgızhan Biber,Mert Somay,Metehan Mimaroğlu, Şahin Ali Terzi, Hasan Üstübücü,Emre Güney Aras, Suat Mede , Kerim Deler, Mücahit Çakır , Mustafa Cevret


Yedekler: Hamdi Yılmaz, Veysel Gökcan, Taşkın Gökçe, Selim Gödebil, Hasan Cengiz Nalbant, Ufuk Arslan, Bünyamin Balat



Goller: Turgay An (dk. 36), Turgay An (dk.86), (Kırşehir Belediyespor), Hasan Üstübücü (dk.74) (Alibeyköyspor)



Sarı kartlar: Turgay Ayhan (dk.63), Bora Yelken (dk.72) (Kırşehir Belediyespor), Selim Gödemli (dk. 90), Kerim Deler (dk.91) (Alibeyköyspor)

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