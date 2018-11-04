İhlas Haber Ajansı

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TFF 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 2 - Altındağ Belediyespro: 1

1 yendi.



Stat: Ahi


Hakemler: Mehmet Türkmen,Ömer Kibiroğlu,Uğur Aydoğdu


Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok, Erdinç Karakaş, Bora Yelken, Fatih Şen, Serhat Velioğlu , Emre İşçiler Turgay An, Uğur Ayhan Murat Şimşek, Emre Bayrak Sinan Uzun


Altındağ Belediyespor: Mustafa Gürbüz,Oktay Kancı, Emrah Sürücü Burhanettin Çakırefe,Bülent Kalecikli, Serkay Çakır İsmail Sevindi,Barış Bozdilki Melih Şencal,Barış Bozal, Hüseyin Korkmaz


Goller: Uğur Ayhan (dk. 44) (Kırşehir Belediyespor), Barış Bozal (dk. 12 k.k), Melih Şencan (dk. 67) (Altındağ Belediyespor)


Sarı kartlar: Bora Yelken, Erdinç Karakaş (Kırşehir Belediyespor), Berkay Çakır, Oktay Kancı (Altındağ Belediyespor)

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