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TFF 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 3 - Osmaniyespor FK: 2

2 yendi.



Stat: Ahi


Hakemler: Tayfun Sarı, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Bekir Yücel


Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok, Erdinç Karakaş, Bora Yelken, Fatih Şen, Serhat Velioğlu, Emre İşçiler, Turgay An, Uğur Ayhan, Ogün Bayrak, Taha Batuhan Yayıkçı, Sinan Uzun


Osmaniyespor: Batuhan Ünsal, Hüseyin Rüzgar, Sergen Ekinci, Ferhat Duman, Ergun Cengiz, İlyas Ekiz, Serkan Küçük, Alper Yener, Emrah Özyaylaz, Eser Akbaş, Onur Kızıltaş


Goller: Serkan Küçük (dk. 45), Ergun Cengiz (dk. 84) (Osmaniyespor), Turgay An (dk. 53 pen.), Sinan Uzun (dk. 65), Cihat Ateş (dk. 73) (Kırşehir Belediyespor)


Kırmızı kart: Ferhat Duman (dk. 90+4)(Osmaniyespor)


Sarı kartlar: Sinan Uzun, Taha Bathan Yayıkçı, Ogün Bayrak, Uğur Ayhan (Kırşehir Belediyespor), Sergen Ekinci, Ergun Cengiz, Abdülsamet Can, Alper Yener

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