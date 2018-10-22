Ticaret İl Müdürlüğü sosyal medya paylaşımlarını ihbar olarak alıyor

Fırsatçılık yapmaya çalışan 15 firmaya ceza uygulandı.

Sosyal Meyda üzerinden atılan twit ve paylaşımları da ihbar kabul eden Ticaret İl Müdürlüğü, etiket usulsüzlüğüne müdahale ediyor. İl Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan şikayetler yerinde denetlenerek yapılan tespitler doğrultusunda cezai müeyyide ile sonuçlanıyor. Kırşehir'de yapılan ihbarlar çerçevesinde 107 firma yerinde denetlendi. 389 ürün çeşidi tek tek incelendi. Etiket uygunsuzluğu görülen 15 firmaya çeşitli miktarlarda ceza uygulandı. Piyasada yaşanan ekonomik dalgalanmayı fırsata çevirmeye çalışan 11 firmanın dosyası reklam ve haksız rekabet kuruluna gönderildi.

İşlem yapılan firmalardan 32 ürün çeşidine ilişkin haksız fahiş fiyat uygulaması yapıldığı ise tutanakla kayıt altına alındı. 25 firma dosyası ise fatura ve sahir evraklar üzerinden incelemeye alındı.

Kırşehir'de vatandaş, Ticaret İl Müdürlüğüne yoğun denetim atağının sıklaştırılması için ihbar hatlarını da aktif şekilde kullanıyor.