Ticaret İl Müdürlüğünden marketlere sıkı denetim

Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından Kırşehir’de müdürlük bünyesinde oluşturulan 6 ekip şehrin muhtelif bölgelerinde marketleri denetlemek sureti ile özellikle dar gelirli vatandaşın sürekli tüketmek zorunda kaldığı ürünlerin satış fiyatları üzerinde inceleme yapıyor.

Tespit edilen fiyat artışları Ticaret ve İl Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınırken zamların sebepleri ile ilgili satıcıdan açıklama isteniyor. Girdilerde ki artışları belgeleyemeyen işletmeleri 50 bin lira altın da kalmamak kaydı ile cezai işlem uygulanacağı öğrenildi. Ticaret Bakanlığı ticari reklam ve haksız ticaret uygulamaları yönetmeliğinde değişiklik yaparak 31. Ağustos günü değişikliği resmi gazetede yayımlamıştı.