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Tıp Fakültesi Dekanı Karahocagil:"Meslek ahlakı ve bilinçlenme ile çalışın”

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi 2018-2019 akademik yılı törenle açıldı.

Törende konuşan Tıp Fakültesi dekanı Mustafa Kasım Karahocagil, öğrencilerin meslek etiği ve ahlakı ile bilinçlenmesini söyledi.


Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen törene Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kavutçu, akademik ve idari personel ile öğrenci ve velileri katıldı.


Törende açılış konuşması yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, fakülte de üçüncü senenin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirerek 2018-2019 akademik yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.



Konuşmasında öğrencilere seslenen Karahocagil, onlara hayatlarının çok önemli dönüm noktasında bulunduklarını söyleyerek burada gerçekleştirdikleri başarılar ile hayatlarına yön vereceklerini kaydetti.



Meslek etiği ve geleneği hakkında öğrencilere kısa bilgiler veren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, "Sizlerin meslek ahlakı ile bilinçlenmenizi ve bu geleneği sürdürmenizi tavsiye ediyorum. Bu meslek geleneğini devam ettirdiğiniz sürece işini ahlakıyla yapan hekimler olacağınıza inanıyorum”dedi.

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