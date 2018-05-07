Tıp Fakültesi öğrencileri Rektör Karakaya’yı ziyaret etti

Dr. Karakaya, Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında öğrencileri ağırlayan Karakaya, üniversitenin imkanlarının Tıp Fakültesi öğrencileri için her geçen gün arttığını söyledi.

Karakaya öğrenciler tarafından yapılan ziyarette yaptığı konuşmasında, "AEÜ’si olarak öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çaba göstermekteyiz. Üniversiteler, bilim üretme yeri ve üretilen bilginin de değere dönüştüğü yerlerdir" dedi.

Ziyarette bulunarak fikir istişaresi yapan öğrenciler ise Karakaya’dan Morfoloji binasının yapımı ve faaliyete geçme tarihi hakkında da bilgiler aldı.