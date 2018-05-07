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07 Mayıs 2018 09:05

Tıp Fakültesi öğrencileri Rektör Karakaya’yı ziyaret etti

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof.

Tıp Fakültesi öğrencileri Rektör Karakaya’yı ziyaret etti

07 Mayıs 2018 09:05

Dr. Karakaya, Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.


Rektörlük makamında öğrencileri ağırlayan Karakaya, üniversitenin imkanlarının Tıp Fakültesi öğrencileri için her geçen gün arttığını söyledi.


Karakaya öğrenciler tarafından yapılan ziyarette yaptığı konuşmasında, "AEÜ’si olarak öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çaba göstermekteyiz. Üniversiteler, bilim üretme yeri ve üretilen bilginin de değere dönüştüğü yerlerdir" dedi.


Ziyarette bulunarak fikir istişaresi yapan öğrenciler ise Karakaya’dan Morfoloji binasının yapımı ve faaliyete geçme tarihi hakkında da bilgiler aldı.




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