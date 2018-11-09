Toplum Destekli Polislerden 'Eğitimli Gençlerle Aydın Gelecek' projesi

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Eğitimli Gençlerle Aydınlık Gelecek' projesi başladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 15-17 yaş gurubunda yer alan lise öğrencileri için'Eğitimli Gençlerle Aydın Gelecek' projesi başladı. Proje kapsamında öğrenciler için ilk olarak Ankara gezisi düzenlendi. Gezi kapsamında öğrenciler Anıtkabir, Etnografya Müzesi, 1. Meclis, 2. Meclis, Hacı Bayram Veli Camii'ni görme fırsatı buldu. Proje kapsamında vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi için farklı etkinlikler yapılacak.