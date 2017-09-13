Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 16:35

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde EDES kapsamında yürütülen Bedensel ve Görme Engellilere yönelik projelerden olumlu sonuçlar alındı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor

13 Eylül 2017 16:35


Konuyla ilgili olarak İL Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 2016 Yılı içerisinde EDES kapsamında yürütülerek tamamlamış olan, herhangi bir sebeple eğitimine devam edemeyen engelli vatandaşların eğitimini tamamlamalarını, eğitimini ortaöğretim düzeyine kadar tamamlamış engelli vatandaşların yükseköğretime devam edebilmelerini veya kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmelerini amaçlayan ’eğitimin devamlılığına engel yoktur’ isimli proje faaliyetlerinden biri olan ve engelli vatandaşların EKPSS ve LYS sınavına hazırlamayı amaçlayan toplam 412 saatlik kursa katılarak Kırşehir Valiliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde istihdam edilmeye hak kazanan Fatma Şenel isimli vatandaşla görüşülerek başarısından dolayı tebrik edilmiş, hayırlı olsun dilek ve temennisinde bulunulmuştur.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
35
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    35°C
  • Cuma
    Açık
    36°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç