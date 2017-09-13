Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor

Konuyla ilgili olarak İL Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 2016 Yılı içerisinde EDES kapsamında yürütülerek tamamlamış olan, herhangi bir sebeple eğitimine devam edemeyen engelli vatandaşların eğitimini tamamlamalarını, eğitimini ortaöğretim düzeyine kadar tamamlamış engelli vatandaşların yükseköğretime devam edebilmelerini veya kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmelerini amaçlayan ’eğitimin devamlılığına engel yoktur’ isimli proje faaliyetlerinden biri olan ve engelli vatandaşların EKPSS ve LYS sınavına hazırlamayı amaçlayan toplam 412 saatlik kursa katılarak Kırşehir Valiliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde istihdam edilmeye hak kazanan Fatma Şenel isimli vatandaşla görüşülerek başarısından dolayı tebrik edilmiş, hayırlı olsun dilek ve temennisinde bulunulmuştur.”