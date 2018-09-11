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Toplum Yararı Programı iş başvurusuna bir günde bin 300 başvuru

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve 60 bin kişinin istihdam edileceği geçici toplum yararı programına Kırşehir’de alınacak 275 kişi için bir günde bin 300 başvuru yapıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve 60 bin kişinin istihdam edileceği geçici toplum yararı programına Kırşehir'de alınacak 275 kişi için bir günde bin 300 başvuru yapıldı.



Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre dün başlayan başvurular da okullarda temizlik görevlisi olmak isteyen ve 275 kişinin alınacağı kadrolara bir günde bin 300 kişi başvuruda bulundu.



Geçici istihdam için Kırşehir'de başvuru yapanların yüzde 70'inin kadın olduğu öğrenilirken il merkezinde 170 kişi, Akpınar ilçesinde 11, Akçakent ilçesinde 5, Boztepe ilçesinde 5, Çiçekdağı ilçesinde 15, Kaman ilçesinde 43, Mucur ilçesinde ise 26 kişi eğitim programı kapsamında istihdam edilecek.

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