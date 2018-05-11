Trafik güvenliği haftası ödül töreni düzenlendi

5-11 Mayıs uluslar arası trafik güvenliği haftası etkinlikleri ve bilinçlendirme çalışmalarının ardından düzenlenen programda Kırşehir’in trafik karnesi açıklandı.

Kırşehir’de 2017 yılında 634 yaralamalı, 573 maddi hasarlı kaza meydana geldiği trafik kazalarında ise 6 kişinin hayatını kaybettiği bin 279 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Törende konuşan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür vekili Komiser Yardımcısı Emrah Kuş, trafik kurallarının insanların birbirine duyduğu saygının ifadesi olduğunu söyledi.

Kuş, konuşmasında, “Son 10 yıl içerisinde trafik kazaları sonucu 35 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Kırşehir’de 2017 yılında 634 yaralamalı, 573 maddi hasarlı kaza meydana geldiği trafik kazalarında ise 6 kişinin hayatını kaybettiği bin 279 kişinin ise yaralanmıştır. Kazalar genel olarak incelendiğinde insan faktörü birincil etkendir.

Eğitim, denetim, altyapı etkenleri ile trafik kazalarının azaltılması hedeflenmektedir. Sorumluluk sahamızda denetimler düzenli olarak yapılmaktadır. Trafik bilinci geliştirme çalışmaları da aralıksız yapılmaktadır”dedi.

Program, düzenlenen etkinliklerde derece yapanların ve kamu kurumlarında çalışan trafik bilincine sahip örnek kişilerin ödüllendirilmesi ile sona erdi.