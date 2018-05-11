Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 16:08

Trafik güvenliği haftası ödül töreni düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Kara yolları trafik güvenliği haftası nedeniyle Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde ödül töreni düzenlendi.

Trafik güvenliği haftası ödül töreni düzenlendi

11 Mayıs 2018 16:08


5-11 Mayıs uluslar arası trafik güvenliği haftası etkinlikleri ve bilinçlendirme çalışmalarının ardından düzenlenen programda Kırşehir’in trafik karnesi açıklandı.


Kırşehir’de 2017 yılında 634 yaralamalı, 573 maddi hasarlı kaza meydana geldiği trafik kazalarında ise 6 kişinin hayatını kaybettiği bin 279 kişinin ise yaralandığı belirtildi.


Törende konuşan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür vekili Komiser Yardımcısı Emrah Kuş, trafik kurallarının insanların birbirine duyduğu saygının ifadesi olduğunu söyledi.


Kuş, konuşmasında, “Son 10 yıl içerisinde trafik kazaları sonucu 35 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Kırşehir’de 2017 yılında 634 yaralamalı, 573 maddi hasarlı kaza meydana geldiği trafik kazalarında ise 6 kişinin hayatını kaybettiği bin 279 kişinin ise yaralanmıştır. Kazalar genel olarak incelendiğinde insan faktörü birincil etkendir.


Eğitim, denetim, altyapı etkenleri ile trafik kazalarının azaltılması hedeflenmektedir. Sorumluluk sahamızda denetimler düzenli olarak yapılmaktadır. Trafik bilinci geliştirme çalışmaları da aralıksız yapılmaktadır”dedi.


Program, düzenlenen etkinliklerde derece yapanların ve kamu kurumlarında çalışan trafik bilincine sahip örnek kişilerin ödüllendirilmesi ile sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
17
°
C
  • Cumartesi
    17°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç