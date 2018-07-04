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04 Temmuz 2018 14:42

Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi

Kırşehir’in Kaman ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk ile hamile annesi toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi

04 Temmuz 2018 14:42


Öğle namazına müteakip Kaman Çarşı Caminde kılınan namazın ardından son yolculuklarına uğurlanan anne ve kızı için gözyaşları sel oldu.


İlçe merkez caminde düzenlenen törene Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Mülayim, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Erişek, siyasi parti başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Dün meydanan gelen kazada Esra Üçkol ile 3 yaşındaki kızı Ela Üçkol, takla atan otomobilden yaralı olarak kurtarılmış kaldırıldıkları Kaman Devlet Hastanesi ve Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.




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