Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)'da sigorta sektörel toplantısı düzenlendi.

TSO konferans salonunda yapılan toplantıya; SAİK Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut, SAİK Yönetim Kurulu Üyesi Yener Koçer, Özgür Yılmaz ve TOBB Sigortacılık Müdür'ü Mevlüt Söylemez katıldı.

Sigorta sektörel toplantısında katılımcılar, trafik sigortaları havuz komisyon oranı ile taban komisyonlar, iptal edilen trafik sigorta komisyonları, haksız rekabet ve promosyon indirimleri konusu, internet üzerinden satışlardaki denetimsizlik, vakıflar, turkcell, fatura ödeme noktalarındaki satışlardan duyulan rahatsızlık ve önümüzdeki süreçte oluşabilecek olası tehlikeleri, yangın sigortalarında riskli işler havuzu kurulması, şirketlerin farklı satış kanallarına farklı fiyat uygulamaları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı zorunluluğunun kaldırılabilmesi gibi konularda bilgilendirme yaptı.