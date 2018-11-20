TSO'da yönetim kurulu başkanlığına Mustafa Yılmaz getirildi

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun istifasının ardından TSO yönetim kurulu başkanlığı görevine Mustafa Yılmaz getirildi.

TSO yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan gizli oy, açık tasnif usulü ile oylamada kullanılan oyların 7'sini de alan Mustafa Yılmaz, yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi.

Yılmaz, yapılan seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Selehattin Ekicioğlun'dan aldığımız bayrağı daha ileriye taşıma gayretinde olacağız. Kendisine verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz. Bizleri göreve layık gören arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkür ederek odamız ve Kırşehir için iyi hizmetlerde bulunacağımızın gayretinde olacağımızı belirtiriz"dedi.