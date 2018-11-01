Tügva doğa kampına lise öğrencilerinin ilgisi

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kaman İlçesi Hirfanlı Doğa Kampında gerçekleştirilen bir günlük kampta lise öğrencileri etkinlik düzenledi. TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Sergen Özdemir,geleceğin geçleri için Tügva olarak yatırım yaptıklarını söyledi.

Özdemir, açıklamasında, "Liseli gençliğimiz geleceğin Türkiye'sinin en güçlü neferleri olarak en önde yer alacaklar. Bu amaçla onların ilmi ve ahlaki konuda yeterli bilgi birikimine sahip olması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Toplumsal alanda birlikteliğe çok fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Liseli gençlerimizle Hirfanlı Doğa Kampımızda bir araya gelip dart turnuvası, futbol turnuvası, bilek güreşi turnuvası ve masa tenisi turnuvası gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek bu yarışmalarda şampiyon olan gençlerimizi ödüllendirdik. Toplumsal anlamda birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu şu dönemde genç liselilerimizin birlik ve beraberlik duygularının gelişerek bir ekip bir bütün olmayı öğrenmeleri amacıyla 1 günlük kamp programı gerçekleştirdik“

Tügva tarafından organize edilen etkinliklerin devam etmesi bekleniyor.